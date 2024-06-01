جهاد الحرازين: المبادرة المصرية لوقف الحرب بغزة لم تختلف عما طرحه بايدن بل كانت أكثر تفصيلًا

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما طرحه الرئيس الأمريكي جو بايد، ليست رؤية من قبل الولايات المتحدة، ولكن رؤية إسرائيلية وخارطة طريق تم الاتفاق عليها مع الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف "الحرازين"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أننا مع أي طريق يؤدي أو يوصل إلى نهاية هذه الحرب ووقف القاتل الدائر في القطاع المنكوب بحق شعب الفلسطيني وحرب الإبادة، فهو طريق على الجميع أن يتمسك به وألا يحيد عنه، علمًا بأن ما تم طرحه لم يختلف كثيرًا عن المبادرة المصرية التي تطرحت من قبل، بل كانت المبادرة المصرية أكثر تفصيلًا وأكثر دقةً بما يتعلق بكل الأمور أو الأحداث.

وأشار إلى أنه يجب علينا الملاحظة أثناء حديث الرئيس بايدين كان هناك شبه دعوة إلى بعض أقطاب الحكومة الإسرائيلية بعد رفض هذا المقترح، لأنه يدرك جيدا أن هناك موقفا مسبقا من قبل أعضاء الائتلاف الحاكم الإسرائيلي.