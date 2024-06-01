السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

2611 مخالفة مرورية وتنفيذ 288 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والمتمثلة في جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط عدد (2) قضية، وفي مجال تهريب قطع أثرية أسفرت الحملة عن ضبط قضية.

في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2611) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 288 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 15 قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة جرائم التهريب السيطرة الأمنية المنافذ الجمركية

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