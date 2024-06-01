السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الامتحانات بعدد من الكليات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور اليوم السبت، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024،  بكليات "العلوم، الطب البيطري، التمريض" وفقًا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكليات.

واستهل رئيس جامعة دمنهور جولته بتفقد امتحانات كلية العلوم، حيث رافقه خلال الجولة الدكتور السيد سعد، القائم بعمل عميد الكلية، واطمأن الدكتور إلهامي خلال جولته بالكلية على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

ثم انتقل رئيس الجامعة إلى مقار لجان امتحانات كلية الطب البيطرى لمتابعة سير الامتحانات بالكلية، رافقه الدكتور نبيل بكير، القائم بعمل عميد الكلية، وتفقد تجهيزات الكلية والتدابير الخاصة بتوفير وسائل الراحة للطلاب، كما استمع لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، ومدى ملاءمة الأسئلة للزمن المخصص للإجابة.

متابعة سير الامتحانات

وفي ختام جولته، استقبلت الدكتورة ريم بسيوني، القائم بعمل عميد كلية التمريض، رئيس الجامعة؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية بالكلية، وأثنى رئيس جامعة دمنهور على  تطبيق  النظام الإلكتروني لإجراء الامتحانات بالكلية، مشيدًا بدوره في تسريع عملية تصحيح الأوراق وإعلان النتائج.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، مؤكدًا أن الاختبارات الإلكترونية هي أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يُسهم في تطوير العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد عمداء الكليات بجانب المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيدًا بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات بكليات الجامعة  لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، مما انعكس على العملية الامتحانية التي تُجرى بهدوء منذ بدايتها نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، مؤكدًا حرصه على متابعة سير وانتظام الامتحانات بالكليات، مشددا على سرعة إعلان النتائج دون ثمة تأخير، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.

جامعة دمنهور كلية التمريض رئيس جاممعة دمنهور البحيرة كلية العلوم

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