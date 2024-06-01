السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر للطيران تُسيِّر 25 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة غدًا

رحلات جوية للحجاج
رحلات جوية للحجاج عبر مصر للطيران

استمرارا للجسر الجوى الذى سيرته مصر للطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، تبدأ الشركة غدا الأحد، تيسير 25 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة.

فى ثالث أيام الجسر الجوى.. "مصر للطيران" تُسير 17 رحلة جوية لنقل الحجاج

وأكدت الشركة فى بيان، أن الرحلات هى:-

11 رحلة القاهرة - جدة  
9 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
3 رحلات كوناكري - المدينة 
2 رحلات باماكو - المدينة

حجاج الوزارات 

وأشارت إلى أن بعثة الحج تشمل حجاج وزارات الداخلية،  الصحة التضامن، السياحة والآثار، الطيران المدني، بالإضافة إلى حجام تضامن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، مطروح، حجاج قرعة القاهرة، الشرقية، بورسعيد، دمياط، البحيرة، كما سيتم نقل حجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج الأفراد.

مصر للطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام الأراضي المقدسة رحلات القاهرة

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