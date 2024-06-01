ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024، من قبل عدد كبير من أولياء الأمور الراغبين في الحاق ابنائهم في المدارس التجريبية 2024، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور كافة التفاصيل وموقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024.

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي، اقترب موعد فتح باب التقديم في رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن التقديم الإلكتروني لرياض أطفال 2024-2025 بالمدارس الرسمية والتجريبية واللغات، بدأ اليوم السبت الموفق 1 يونيو وينتهي يوم 30 يونيو 2024، وهو الموعد السنوي للتقديم.

ويقدم موقع "الدستور" رابط موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 والأوراق المطلوبة.

- يقوم ولي الأمر بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــا

- يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

- يقوم ولي الأمر بإدخال كلمة المرور والرقم التعريف الشخصي

- يختار ولي الأمر من الصفحة الرئيسية ايقونة "تسجيل طلبات التقدم الكترونيًا لمرحلة رياض أطفال.

- كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالطفل والوالدين والعنوان بشكل صحيح

- يدخل ولي الأمر رغباته حسب المدارس المتاحة له من القريب إلى البعيد، ثم يقوم بحفظ البيانات التي ادخلها.

- واخيرًا، تظهر نتيجة الطلب على موقع الوزارة

الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

- شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للطفل.

- الشهادة الأصلية للاطلاع عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- اثبات محل الإقامة سواء بإيصال غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون أو عقد ايجار موثق من عام سابق).

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