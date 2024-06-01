تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم على طريق الإسماعيلية - الزقازيق

كشفت مصادر طبية، الحالة الصحية للمصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي، بين سيارة مع مركبة "توك توك" في مدخل مدينة أبوصوير أمام البنك الزراعي، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين.

الحالة الصحية لمصابي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

وقالت المصادر الطبية إن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، هم “سعد البدري 60 سنة، مقيم في مدينة ابوصوير، مصاب بتوقف بعضلة القلب والتنفس وكسر مضاعف بالزراع الايسر واشتباه كسر بالضلوع وجروح قطعية بالصدر، وحبيبة السيد 45 سنة، ومقيم في ابوصوير بمنطقة روض رزق الله، ومصاب بغيبوبة ( غير مستجيب للالم) كسر مضاعف بالساق اليمنى واشتباه كسر بالساعد الايسر، ومحمود سعد 46 سنة، ومقيم في ابوخروع بمدينة أبوصوير متوفى مكان البلاغ وجاري النقل بعد انتهاء معاينة الشرطة للمشرحة”.

تفاصيل حادث طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظة الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا بورود بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية بوقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي في مدخل مدينة أبوصوير أمام البنك الزراعي.

قوات الأمن والإسعاف ينتقلان لمكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبيَّن أنه أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحفظ على حالة المتوفي في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.