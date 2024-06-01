أستاذ علوم سياسية: مقترح بايدن لوقف الحرب فى غزة محاولة لإنقاذ حكومة نتنياهو

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن ما طرح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة ما هو إلا محاولة لإنقاذ حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية.

أضاف "سلامة"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما طرحه الرئيس بايدن هو عبارة عن إطار عام، يحتاج إلى مزيد من التفصيلات والإجراءات والضمانات لتنفيذه، خصوصًا وهو يمتد عبر مراحل متشابكة ومتداخلة وفيها أطراف كثيرة خصوصًا إسرائيل الماهرة في نكس العهود.

نوه بأن الأمر الثاني مرتبط بحالة الغضب اللي تابعناها في كثير من الصحف العبرية، والتي تتهم الرئيس بايدن بأنه لا يفهم الواقع وأنه يمثل انتصارًا لحماس وغيره من الانتقادات المهمة، كأنه لم يحدث تنسيق ما بين الرئيس بايدن وما بين الحكومة الإسرائيلية قبل الإعلان عن هذا المقترح.

أشار إلى أن هناك حالة من حالات الإحباط لدى المواطن الفلسطيني نتيجة تكرار الحديث حول هذا الأمر وعدم حدوث أي شيء واستمرار العدوان الإسرائيلي على مدار 8 أشهر.