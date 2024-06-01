السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: مقترح بايدن لوقف الحرب فى غزة محاولة لإنقاذ حكومة نتنياهو

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن ما طرح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة ما هو إلا محاولة لإنقاذ حكومة بنيامين نتنياهو الإسرائيلية.

أضاف "سلامة"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما طرحه الرئيس بايدن هو عبارة عن إطار عام، يحتاج إلى مزيد من التفصيلات والإجراءات والضمانات لتنفيذه، خصوصًا وهو يمتد عبر مراحل متشابكة ومتداخلة وفيها أطراف كثيرة خصوصًا إسرائيل الماهرة في نكس العهود.

نوه بأن الأمر الثاني مرتبط بحالة الغضب اللي تابعناها في كثير من الصحف العبرية، والتي تتهم الرئيس بايدن بأنه لا يفهم الواقع وأنه يمثل انتصارًا لحماس وغيره من الانتقادات المهمة، كأنه لم يحدث تنسيق ما بين الرئيس بايدن وما بين الحكومة الإسرائيلية قبل الإعلان عن هذا المقترح.

أشار إلى أن هناك حالة من حالات الإحباط لدى المواطن الفلسطيني نتيجة تكرار الحديث حول هذا الأمر وعدم حدوث أي شيء واستمرار العدوان الإسرائيلي على مدار 8 أشهر.

استاذ علوم سياسية نتنياهو حكومة نتنياهو غزة الدكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية الرئيس الامريكي بايدن اكسترا نيوز

مواد متعلقة

الحكومة تسعى لتوفير 42% من الكهرباء عن طريق مصادر متجددة بحلول 2030

8 أشهر من العدوان غيرت "صورة إسرائيل" في العالم

إذاعة الاحتلال: تفاصيل إعلان بايدن للصفقة نفس الخطوط العريضة التى وافق عليها نتنياهو

القاهرة الإخبارية: بايدن أظهر أن الضغوط السياسية العربية والدولية قد أتت بثمارها

حماس: لابد من عودة النازحين لأماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل

الخارجية الألمانية: الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة تحظى بدعمنا

حماس: ننظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين