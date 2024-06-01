رئيس "أفريقية النواب" يقترح توسيع التعاون بين مصر والمغرب فى تسويق المنتجات

عقدت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، اليوم، الملتقى النصف سنوي لرجال الأعمال تحت عنوان ( مصر والمغرب في أفريقيا) لمناقشة وعرض فرص الاستثمار في البلدان الشقيقة والتوسع في أفريقيا.

شارك في الملتقي كل من اللواء إسماعيل عبد العزيز رئيس الجمعية المصرية المغربية، والسيد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والدكتور شريف الجبلي نائب رئيس البرلمان الافريقي، والنائب مجدي الوليلي عضو اتحاد الصناعات المصرية ودكتور وائل زيادة مساعد وزير التخطيط والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، وعدد من السفراء لعدد من الدول.

وألقى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن هذا الملتقى يساهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المغربية كما يجسد عمق العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقترب من المليار دولار ويمكن مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجبلي، خلال كلمته بالملقتى أن العلاقة بين مصر والمغرب علاقة جيدة وتاريخية ومتكاملة وتتخذ مسار إيجابي للتبادل التجاري والاستثماري في كثير من المجالات.

وأوضح أن مصر والمغرب كلهما بلد محوري في أفريقيا، ولديهم دور كبير في أفريقيا ويوجد مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين في الشأن الأفريقي حيث تتميز المغرب في عدد من الصناعات مثل الصناعات الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة الطائرات وكذلك مصر متميزة ولديها خبرة كبيرة في كثير من القطاعات مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين.

واقترح الجبلي، أن يتم توسيع التعاون بين البلدين حيث تتولى مصر التسويق للمنتجات المغربية في شرق أفريقيا والمغرب تتولي التسويق للمنتجات المصرية في غرب أفريقيا، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون بشكل عملي وفعال بهذه الطريقة خاصة أن مصر والمغرب كلاهما أعضاء في اتفاقية التجارة الأفريقية.

وتابع أن التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب يتميز بالشمول حيث يشمل التجارة والاستثمار والسياحة ويسعي البلدان إلي توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتيح للشركات المصرية والمغربية فرص للتوسع في الأسواق الأفريقية.

وشدد على أهمية التعاون فيما يتعلق بالشأن الأفريقي وضرورة وضع خريطة عمل مشتركة للتعاون تتولي العمل في هذا الإطار من قبل الجمعية المصرية المغربية.

وأشار إلى أنه تتميز مصر بموقعها الجغرافي في شمال أفريقيا مما يتيح لها مميزات استثمارية ضخمه، كما تعد المغرب من الدول النشطة أيضا، مؤكدًا على وجود كثير من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في أفريقيا في مجال تطوير التكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.