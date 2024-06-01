"تعليم قنا": التحقيق مع 4 مدارس للإهمال فى مباشرة مهامهم

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، إحالة عدد من مدارس إدارة قنا التعليمية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وذلك للإهمال في مباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية والتقصير الإدارى والإخلال بالعملية التعليمية ومخالفة التعليمات المنظمة للعمل.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة لمدارس أولاد سرور للتعليم الأساسي والطويرات الإعدادية المشتركة والشهيد بحبح عبدالحي الابتدائية بالطويرات ونجوع المحروسة الابتدائية المشتركة.

وشدد وكيل الوزارة على انتظام المدارس التي تعمل بنظام الفترتين بالتواجد يوم السبت واعتباره يوم عمل رسميا التزامًا بالقرارات الوزارية والخطط الزمنية التي وضعها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

متابعة المدارس

كما راجع وكيل الوزارة سجلات الحضور والانصراف للعاملين وسجلات الأمن والزيارات، وكلف لجنة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء لضبط أداء بعض المدارس والتأكد من واقع الدفاتر من أعمال المتابعة الإدارية والفنية للمدارس المحددة أيام السبت، ووجه إلى تكثيف أعمال المتابعة لتحقق الانضباط الإداري خلال أيام وتوقيتات العمل المحددة قانونًا.

‎وفي ختام الجولة التي رافقه فيها مدحت سمير الموجه المالي والإداري بالمديرية وجه السيد بتكثيف جولات المتابعة لتحقيق مزيد من الانضباط والالتزام داخل المؤسسات التعليمية في سبيل تحقيق خدمة تربوية جيدة.