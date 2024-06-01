السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر الميناء 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (MAVI VATAN) التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 مترًا وعرضها 26 مترًا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ31250 طنًا من القمح، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادرات والواردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47091 طنًا تشمل: 7338 طن رمل، 462 طن علف بنجر، 6666 طن يوريا، 12802 طن كلينكر، 2220 طن بودرة جبس، 17603 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41777 طنًا تشمل: 6500 طن قمح، 13600 طن ذرة، 7851 طن حديد، 1174 طن خشب زان، 11342 طن خردة، 500 طن سكر، 810 أطنان أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1405 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 203 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 14704 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182446 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2343 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4398 حركة.

ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات تطوير ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

توريد 33 ألف طن قمح إلى شون وصوامع دمياط

"صنع في دمياط".. انطلاق فعاليات معرض الأثاث بأرض المعارض في مدينة نصر

نجاح مناورة للتعامل مع جسم غريب في ميناء دمياط

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

اعتماد الجودة في 31 مؤسسة تعليمية بدمياط

حملات مكبرة تلاحق الباعة الجائلين والإشغالات فى دمياط الجديدة

ضبط وإعدام 2 طن منتجات ألبان فاسدة فى دمياط

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين