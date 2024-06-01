حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر الميناء 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (MAVI VATAN) التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 مترًا وعرضها 26 مترًا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ31250 طنًا من القمح، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادرات والواردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47091 طنًا تشمل: 7338 طن رمل، 462 طن علف بنجر، 6666 طن يوريا، 12802 طن كلينكر، 2220 طن بودرة جبس، 17603 أطنان بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41777 طنًا تشمل: 6500 طن قمح، 13600 طن ذرة، 7851 طن حديد، 1174 طن خشب زان، 11342 طن خردة، 500 طن سكر، 810 أطنان أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1405 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 203 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 14704 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182446 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2343 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4398 حركة.