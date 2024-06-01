"إحنا مش في عداوة مع الطالب".. 22 إجراء هام قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من التصريحات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالى أبرز التصريحات

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1-جاهزون لامتحانات الثانوية العامة

2- كشوف المناداة موجودة على موقع الوزارة لطلاب الثانوية العامة

3- المواد غير المضافة للمجموع لا يوجد بها كتيب مفاهيم

4- يوجد لطلاب اللغات بابل شيت لغات وكراسة إجابة لغات وبجانبه السؤال بالعربي

5-التعريب متاح لطلاب اللغات

6- كتابة الييانات مهم وأهمها رقم نموذج الإجابة

7- الطالب هيدخل اللجنة الرئيسية من 8 ونص واللجنة الفرعية من 9 إلا عشرة

8- تدريب كل رؤساء اللجان على كل شيء

9- كشوف الندب لامتحانات الثانوية العامة سوف تكون غدًا والاعتذار عنها الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين

10- %58 نسبة طلاب العلمى علوم و14% نسبة العلمى رياضة و28% أدبي

11-أى طالب بيمتحن ثانوية عامة هياخد كتاب مفاهيم

12- نحن لسنا فى عداوة مع الطالب

13- يوجد كاميرات فى جميع اللجان ويتم متابعتها من غرفة العمليات

14-لا تفاوض فى منع الغش ويوجد العديد من الإجراءات حيال ذلك

15- يتم تدوير العمال داخل الإدارة التعليمية فى لجان الثانوية العامة 2024

16- يجب على الطلاب تظليل الدائرة كاملة فى البابل شيت

17- لن يتم تسريب اكسيل نتيجة الثانوية العامة 2024 ويوجد إجراءات حاسمة تجاه ذلك

18- أى شخص مشارك فى امتحانات الثانوية العامة 2024 يوجد تحت النظر

19-من معه شهادة إقامة مصرية وهو غير مصري سوف يدخل امتحانات الثانوية العامة

20- يوجد بعض اللجان التى تم استبعادها فى امتحانات الثانوية العامة 2024

21-عدد المنح لطلاب مدارس المتفوقين تم زيادتها

22-بالمشاركة المجتمعية سوف يوجد مروحة أو 2 استاند فى كل لجنة.