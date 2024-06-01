السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوقاف تعلن إطلاق برنامج خطباء المستقبل

خطباء الأوقاف
خطباء الأوقاف

صرح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالخطباء المتميزين علميًّا ودعويًّا من الشباب، قررت وزارة الأوقاف إطلاق برنامج خطباء المستقبل، ليضم نخبة شديدة التميز من خطباء الأوقاف المتميزين تحت سن الخامسة والأربعين؛ لتتعهدهم الوزارة ببرنامج علمي وتأهيلي وثقافي ومهاري متميز، بإشراف وكيل الوزارة لشئون الدعوة ورعاية خاصة من وزير الأوقاف.

وأضاف المتحدث: يقوم البرنامج على اختيار الأئمة الشباب الأكثر تميزًا في مجال الخطابة تحت سن الخامسة والأربعين، والدفع بهم في القوافل والندوات والأسابيع الدعوية والمجالات الإعلامية لصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والمهارية، وذلك بناء على ترشيح المديريات واجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة لذلك.

فى سياق آخر، أناب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتورهشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني، في افتتاح مسجد الطنبغا المارداني الأثري بالدرب الأحمر بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صيانته وتطويره.

حضر الافتتاح الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولويس مورال مدير مؤسسة أغاخان، والسيد كريستيان برجر رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة.

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جدير بالذكر أن مسجد الطنبغا المارداني الأثري بالدرب الأحمر تم بناؤه في عام سنة 740هـ، وتتميز الزخارف على جانبي المحراب بأنها من أروع وأجمل الزخارف في مساجد مصر الأثرية، مع واجهة الرواق الشمالي المغطاة بالرخام وباقي أجزاء حائط القبلة المزيَّنة بحليات رخامية دقيقة مطعمة بالصدف.

فى سياق آخر، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن إصدارات الوزارة منذ إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسهم بشكل كبير في نشر الوعي والفكر المستنير، سواء كانت عربية أو مترجمة.

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات له: إن إصدارات وزارة الأوقاف حققت أعلى نسبة مبيعات منذ إنشائه، حيث بلغ إجمالي المبيعات خلال العام المالي 2023/ 2024 أكثر من مليونين وسبعمائة ألف جنيه.

وأشار إلى أن الإصدارات التي تتعلق بما يتصل بقضايا التجديد، وبيان سماحة الإسلام، وتفكيك الفكر المتطرف، لها دور كبير في نشر الوعي وبيان صحيح الدين ومجابهة الأفكار المنحرفة، لافتا إلى التنوع الثقافي الكبير في إصدارات المجلس، والإقبال المتزايد عليها وطنيا ودوليا.

الأوقاف تعلن اطلاق برنامج خطباء المستقبل

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