اتحاد الكرة يفرج عن مستحقات لاعبى المنتخب قبل مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو

حرص مسئولو اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، على تحفيز لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من خلال صرف المستحقات المتأخرة للاعبين، الخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكذلك المكافآت الخاصة ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة، حيث تعادل الفراعنة فى مباريات الدور الأول جميعها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجبلاية بهدف تحفيز اللاعبين، لتقديم أفضل ما لديهم خلال مباراتى بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، المقرر لهما يومى 6 و10 يونيو الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

كما وعد الجهاز الفني للفراعنة اللاعبين أيضًا بتقديم مكافآت إضافية في حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المباراتين التاليتين، حيث جرى الاتفاق مع مسئولى الجبلاية على ضرورة منح اللاعبين مكافآت إضافية بخلاف المنصوص عليها فى اللائحة.

على جانب آخر اطمأن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على سير البرنامج العلاجى للاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفراعنة، الذي عانى من شد فى العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر الفراعنة، على أمل أن يكتمل علاج اللاعب ويكون جاهزًا للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر فى ظل غياب محمد حمدى للإيقاف.

كذلك بدأ حسام حسن فى تدريب بعض اللاعبين خاصة محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو على ضرورة اللجوء لصناعة العرضيات كحل إضافى عن الاختراق، بهدف الاستفادة من مصطفى محمد كمهاجم يجيد اللعب بالرأس، لزيادة الفعالية الهجومية لدى منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وانضم محمد صلاح اليوم لمعسكر منتخب مصر، الذي بدأ في 28 مايو الماضي، بحضور جميع لاعبي الأهلي والزمالك، ثم انضم محمد شريف يوم 29، وأخيرًا لحق بهم محمد صلاح اليوم.