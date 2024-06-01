السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الكرة يفرج عن مستحقات لاعبى المنتخب قبل مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو

لاعبو منتخب مصر لكرة
لاعبو منتخب مصر لكرة القدم

حرص مسئولو  اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على تحفيز لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، من خلال صرف المستحقات المتأخرة للاعبين، الخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكذلك المكافآت الخاصة ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة، حيث تعادل الفراعنة فى مباريات الدور الأول جميعها.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الجبلاية بهدف تحفيز اللاعبين، لتقديم أفضل ما لديهم خلال مباراتى بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، المقرر لهما يومى 6 و10 يونيو الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

كما وعد الجهاز الفني للفراعنة اللاعبين أيضًا بتقديم مكافآت إضافية في حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المباراتين التاليتين، حيث جرى الاتفاق مع مسئولى الجبلاية على ضرورة منح اللاعبين مكافآت إضافية بخلاف المنصوص عليها فى اللائحة.

على جانب آخر اطمأن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على سير البرنامج العلاجى للاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفراعنة، الذي عانى من شد فى العضلة الخلفية قبل انضمامه لمعسكر الفراعنة، على أمل أن يكتمل علاج اللاعب ويكون جاهزًا للمشاركة فى مركز الظهير الأيسر فى ظل غياب محمد حمدى للإيقاف.

كذلك بدأ حسام حسن فى تدريب بعض اللاعبين خاصة محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو على ضرورة اللجوء لصناعة العرضيات كحل إضافى عن الاختراق، بهدف الاستفادة من مصطفى محمد كمهاجم يجيد اللعب بالرأس، لزيادة الفعالية الهجومية لدى منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وانضم محمد صلاح اليوم لمعسكر منتخب مصر، الذي بدأ في 28 مايو الماضي، بحضور جميع لاعبي الأهلي والزمالك، ثم انضم محمد شريف يوم 29، وأخيرًا لحق بهم محمد صلاح اليوم.

اتحاد الكرة جمال علام المنتخب الوطني أمم أفريقيا كأس العالم محمد صلاح حسام حسن

مواد متعلقة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو 6 يونيو بتصفيات كأس العالم

آخرها "محاط بالحمقى".. مؤلفات غيرت تفكير وحياة نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين