دور العرض الفرنسية تستقبل فيلم "شرق 12" خلال يونيو الجارى

امتدادا لفعاليات نصف شهر المخرجين، ينطلق فيلم "شرق ١٢" للمخرجة هالة القوصي في دور العرض الفرنسية مطلع الشهر الجاري، حيث يُعرض في ١٨ دار عرض في أكثر من 14 مدينة تغطي كافة مناطق فرنسا، حيث سيمتد العرض من يوم 5 حتى يوم 16 يونيو، وذلك بعد عرضه الأول في نصف شهر المخرجين بالدورة الـ ٧٧ من مهرجان كان السينمائي الدولي والذي انتهت فعالياته في 24 مايو الماضي.

الفيلم كتبته وأخرجته هالة القوصي، وهو من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس.

وستنطلق العروض في العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى دور العرض في: ليون – نانسي – أورليون – سانت إتيان – فرساي – نانت – مارسيليا – مونتروي – نيس – أوك – جرينوبل – روان – هيروفي سان كلير.

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار الفانتازيا الساخرة، وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

يذكر أن (شرق 12) قد تم تصويره على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات.