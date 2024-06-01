السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم (صور)

اجتماع مجلس أمناء
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبا من الاستعدادات الخاصة باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت 1 يونيو 2024 بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعًا اليوم السبت، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وذلك بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، عدة بنود على رأسها إدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

يناقش أيضا حصر وتحديد ما تبقى من موضوعات لم يسبق مناقشتها حتى الآن لجدولتها فى أقرب وقت حسب الأولوية، بالإضافة إلى متابعة آليات عمل اللجنة المشتركة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني مع طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه نظرًا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، مضيفًا أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:

أولًا: حسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

ثانيًا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

ثالثًا: متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

رابعًا: ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي مجلس أمناء الحوار الأكاديمية الوطنية الأمن القومي السياسة الخارجية الدعم العيني والنقدي

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