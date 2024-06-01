"القاهرة الإخبارية": الاحتلال دمَّر مراكز الإيواء وعيادات "أونروا" فى جباليا

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، من خان يونس، إن مراكز الإيواء في مخيم جباليا دمَّرها الاحتلال خلال عدوانه الأخير، ودمَّر حتى عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، لذا؛ فإن حركة النزوح لا تتوقف، من مخيم جباليا إلى المنطقة الغربية، ومن المنطقة الغربية عودة إلى مخيم جباليا.

وأضاف أبو كويك، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واقع النازحين مُعقَّد، لا سيما ونحن على أعتاب فصل الصيف، وهذه الخيام لا تقي الناس من درجات الحرارة المرتفعة، وبات الأطفال يعانون خطرًا حقيقيًا مع ارتفاع درجات الحرارة في خيام مكونة من صفائح بلاستيكية وبعضها من الحديد وترتفع فيها درجات الحرارة، في ظل عدم وجود كهرباء في كل مناطق القطاع، فضلًا عن عدم توافر الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأطفال.

وأكد، أن الواقع الصحي والإنساني سيئ ومُعقَّد ويشي باستمرار هذه الأزمة طالما لم يعد الفلسطينيون إلى منازلهم، وربما معظم القاطنين في غزة لم تعد لديهم مساكن بعدما دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم الأحياء السكنية في كل المناطق التي توغلت فيها الآليات الإسرائيلية.