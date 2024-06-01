"القاهرة الإخبارية": ارتفاع شهداء الإعلاميين فى غزة إلى 148 صحفيًا

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن القصف الإسرائيلي الذي طال منزلًا في شارع الجلاء بمدينة غزة أسفر عن استشهاد الزميلة الصحفية علا الدحدوح، ليرتفع بذلك عدد شهداء الإعلاميين ومن المنظومة الإعلامية إلى 148 صحفيًا، ما بين مصور ومراسل وكاتب، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أبوكويك، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحركة النزوح لم تتوقف، وفي اليومين الأخيرين يمكن القول إن معظم إن لم يكن جميع النازحين في المنطقة الغربية حتى من مدينة رفح انتقلوا مجبرين إلى أقصى الشمال الغربي من المدينة، وبعضهم أيضًا انتقل إلى غرب مدينة خان يونس.

وأكد أن هناك حركة نزوح يجبر عليها المواطنون حتى من المناطق الغربية من محافظة خان يونس؛ نظرًا لأزمة المياه المستفحلة، فهم يبحثون عن منطقة تتوافر فيها المياه الصالحة للشرب، لذلك ينتقلون إلى المناطق الغربية من مدينة دير البلح وحتى إلى المناطق في المحافظة الوسطى، والتي تبدو- حسب الدعاية الإسرائيلية- خارج ما تسمى بـ"المناطق الآمنة" إلى محافظات وسط القطاع، وهنا أقصد المغازي والبريج والنصيرات.

وأشار إلى أن هناك أيضًا حالة نزوح متجددة في شمال قطع غزة منذ أن بدأ العدوان البري على جباليا، فقد انتقل مئات الآلاف إلى المنطقة الغربية من مدينة غزة، وهؤلاء يعودون اليوم تباعا إلى مخيم جباليا، فيجدون أن المخيم في معظم أحيائه ومربعاتها السكنية بات أثرًا بعد عين، لذلك هم يضطرون أيضًا للنزوح نحو المنطقة الغربية من مخيم جباليا، وتحديدًا في منطقة الصفطاوي، ربما عند أقاربهم نظرًا لأنه لم يعد لهم مأوى في مخيم جباليا ولا حتى في المنطقة الجنوبية من بلدة بيت لاهيا.