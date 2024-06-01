السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

موعد ومكان عزاء والدة المطرب محمود الليثي

محمود الليثي اثناء
محمود الليثي اثناء جنازة والدته

أعلن المطرب محمود الليثي، موعد ومكان عزاء والدته الراحلة، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس، وشيّع جثمانها من مسجد الحصري، ليتصدر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

موعد ومكان عزاء والدة المطرب محمود الليثي

ونشر "الليثي"، منشورا عبر خاصية الـ "ستوري" حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير "انستجرام"، قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله، عزاء المغفور لها أمي يوم الأحد بمسجد عمر مكرم .. شكرا على تعازيكم ومواساتكم".

وأعلن خبر الوفاة عدوية شعبان عبدالرحيم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي الثانية، والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي، في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة والدة المطرب الشعبى محمود الليثى

 

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