السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 4 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان – دمياط – الإسكندرية)، بشن حملات أمنية مكبرة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (52) قضية سلاح نارى وعبارة عن (12بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش – 2 طبنجة- 51

فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (52 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية ).

،ضبط عدد (18) قضية الاتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 6،880 كيلو جرام لمخدر الحشيش -2،790 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1،120 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة (20 متهم لـ 17 منهم معلومات جنائي، وتنفيذ عدد (992) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

في أسوان ضبط ت (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة بـ(8،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كميةلمخدر الشابو)، بحوزة (3 متهمين لهم معلومات جنائية)، و(4) قطع سلاح ناري عبارة عن (طبنجة –3 فرد محلى- عدد من الطلقات)، وتنفيذ (781) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (7،750 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين)، وكذا (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها (طبنجة) بحوزة (متهم)، وضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش، الهيروين، الآيس ) بحوزة (4 متهمين).

كما ضبط (3) قضايا أسلحة بيضاء بحوزة (3 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام حملات المواد المخدرة والأسلحة الأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين تنفيذ الأحكام ضبط

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