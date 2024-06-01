ملصقات بالتعريفة الجديدة للخبز على أفران الوادى الجديد

نفذت مديرية التموين بالوادى الجديد والإدارات التموينية التابعة لها، اليوم السبت، حملات مرور على المخابز التي تعمل الفترتين الصباحية والمسائية على مستوى المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيانها أنه تم التأكيد على وضع الأسعار الجديدة بلوحة الإعلانات الموجودة بالمخبز والاطمئنان على الأرصدة من خلال الماكينة بكل مخبز كما تم التأكد من الأوزان والمواصفات تنفيذا للتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال محمد رجب مدير عام تموين الوادي الجديد إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التموينية التابعة لها لتلقي أي شكاوى واردة من المواطنين مع تواجد مكلفين من الإدارات بكل مخبز من تمام الساعة الخامسة صباحا مع مرور مديري الرقابة التموينية وشئون التموين ومديري الإدارات التموينية على المخابز وأثناء المرور تبين التزام أصحاب المخابز بالإعلان عن سعر الرغيف 20 قرشا بالأوزان والمواصفات المقررة كما التأكيد على أصحاب المخابز بحسن التعامل مع المواطنين، مؤكدا أنه بمراجعة الأوزان والأرصدة لم يتم رصد أي مخالفات كما لم يرد لغرفة العمليات أية شكاوى من المواطنين.

رفع أسعار الخبز

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.

وذكر أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف.