مواجهة مرتقبة سيخوضها منتخب مصر، عندما يواجه نظيره منتخب بوركينا فاسو، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويطمح منتخب مصر لمواصلة سلسلة انتصاراته في التصفيات، وتحقيق الفوز من أجل السير على طريق حصد بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة

وكان منتخب مصر، قد استهل مشواره في التصفيات، بالفوز على جيبوتي، بسداسية نظيفة، في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب على مضيفه منتخب سيراليون، بهدفين دون رد، في الجولة الثانية.

واستهل منتخب بوركينا فاسو، مشواره بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، أمام ضيفه منتخب غينيا بيساو، قبل أن يتغلب على مضيفه إثيوبيا، بثلاثية نظيفة.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا بيساو، صاحب المركز الثالث.

قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.

قائمة منتخب بوركينا فاسو لمباراتي مصر وسيراليون

حراسة المرمى: هيرفي كوفي (تشارلوا) – فريد ويدراوجو (فيتا كلوب) – كيليان نيكييما (أدو دين هاج).

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) – ناصر دجيجا (كريفنا زفيزدا) – أدامو ناجالو (نورشيلاند) – محمد ويدراجاو (أتاش) – ستيف ياجو (أري لاماسول) – سعيدو سمبوريه (البنك الأهلي) – فالينتين نوما (سانت إلوي لوبوبو).

الوسط: ساشا بانسي (فالنسيان) – بلاتي توريه (بيراميدز) – جوستافو سانجاري (كويفيلي روين) – سيدريك بادولو (شيريف تيراسبول) – ستيفاني عزيز كي (يونج أفريكانز) – إسماعيلا ويدراوجو (بانسيراكوس) – ريجيس ندو (إشتريلا أمادورا).

الهجوم: هاسيمي تراوري (جول) – لاسينا تراوري (شاختار) – محمد كوناتي (أخمات جروزني) – ويسيمي بوادا (سان خوسي إيرث كويكس) – دانجو واتارا (بورنموث) – حسن باندي (هيلسينكي).

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة لها

ستقام مباراة مصر وبوركينا فاسو، في العاشرة من مساء يوم الخميس 6 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من الدور الأول للتصفيات.