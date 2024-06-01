السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كبابجى القناطر" يُنهى حياة زوجته بـ"سكين".. وقرار جديد من المحكمة

صورة أرشيفية سكين
صورة أرشيفية سكين

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة كبابجي متهم بقتل زوجته إثر خلافات سابقة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بعد تسديد عدة طعنات لها برأسها، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لجلسة بعد غد الإثنين، بناء على طلب دفاع المتهم؛ للاطلاع والاستعداد والمرافعة.

تفاصل إحالة المتهم للمحاكمة

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 22298 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4187 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود م ب"، 22 سنة، كبابجي، مقيم منشية الحرية بالقناطر الخيرية، لأنه في يوم 18/ 8/ 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار زوجته- المجني عليها دينا سيد عواد محمد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكين"، وما إن ظفر بها حتى سدد لها عدة ضربات بالسلاح المار بيانه استقرت برأسها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق- والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكينًا" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة المستشار أيمن فؤاد فهمى محاكمة كبابجي قتل زوجته خلافات سابقة سلاح أبيض

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