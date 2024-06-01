السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يؤكد أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لحملات وزارة الصحة والسكان وحملة "من حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضية السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م.


وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية وتنظيم حملات إعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة، والتى توفرها الدولة بكل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التى تجوب القرى والنجوع تسهيلًا على المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بالمجان.

استهداف مراكز القوصية والبدارى وأسيوط وصدفا وأبنوب


وأشار اللواء عصام سعد إلى أن مديرية الصحة والسكان بالمحافظة متمثلة فى إدارات تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية قد بدأت في تنفيذ حملة تنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمي"، واستهدفت مراكز القوصية والبدارى وأسيوط وصدفا وأبنوب فى مرحلتها الأولى وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان التى تجوب كل محافظات الجمهورية.


وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تنظيم حملة "من حقك تنظمى" بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة، من بينها وحدات السكان بالمحافظة والمجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة.


وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية تنفيذ برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الإنجابية، وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دورها الإيجابي على الأسرة والمجتمع، فضلًا عن دعم ومساندة السيدات لتشجيعهن على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتى توفرها الدولة بالمجان، وذلك عن طريق عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم الندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر بمشاركة الرائدات الريفيات بمديرية الصحة وبالاستعانة بالأطباء المتخصصين لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات المتنقلة وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط من حقك تنظمي لحملات وزارة الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمه

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