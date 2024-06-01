طقس الأحد.. شديد الحرارة نهارًا ورياح على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 24

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 37 23

نخل 35 15

كاترين 33 14

الطور 37 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 22

العلمين 32 22

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 41 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 29

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 25

بنى سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 45 28

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 44 30