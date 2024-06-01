صفقة مجانية.. تفاصيل مفاوضات الأهلى مع البوركينابى محمد كوناتى

يصل محمد كوناتى مهاجم نادي أخمات جروزني الروسي السابق والمرشح للانتقال إلى الأهلى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة مع بعثة منتخب بوركينا فاسو من أجل مواجهة منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق سوف تجتمع مع اللاعب ووكيل أعماله على هامش معسكر منتخب بلاده للاتفاق على كافة البنود في العقد خاصة أنه سيكون في صفقة انتقال حر أو غلق الملف نهائياً.

وأشار المصدر إلى أن سفر أمير توفيق يوم الإثنين إلى إنجلترا كممثلا عن الأهلي في مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي جعله يتفق مع وكيل اللاعب على الجلسة خلال الساعات المقبلة والتأكيد علي رغبة الأهلي في ضمه.

وكان محمد كوناتي قد أعلن مغادرته لصفوف نادي أخمات جروزني بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الاستقرار على عدم تجديد تعاقده إلا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على ناديه الجديد.

كوناتى ودع فريقه الروسي قبل انضمامه لمنتخب بلاده

الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي قد دخلت في مفاوضات مع محمد كانوتي خلال فترة سابقة باعتباره أحد طلبات مارسيل كولر، ولكن المقابل الَمالي حال دون إتمام المفاوضات بالإضافة إلى رغبة اللاعب في استكمال مشوار الاحتراف في أوروبا.

وأنهى كوناتى مسيرته مع ناديه الروسي منذ عدة أيام وهو الأمر الذي دفع الأهلي إلي إعادة التفكير في التعاقد مع اللاعب مرة أخرى خاصة وأن اللاعب سوف يحضر إلى القاهرة مع منتخب بلاده الذي يلتقي المنتخب المصري يوم الخميس المقبل ويسعى الأهلي لاستغلال تواجد اللاعب في القاهرة لإتمام التفاوض معه رغم تلقيه عروضًا من بعض الأندية الأوروبية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الإثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي السبت الماضي.