السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"التحالف الوطني": "مرسال" تقدم خدمات لمصابي الحروب الموجودين في مصر

هبة راشد،
هبة راشد،

قالت هبة راشد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، إن المؤسسة تقوم بتقديم خدمات الدعم النفسي تأكيدا على التزامها بتقديم معايير الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، موضحة أن المؤسسة تقوم بتقديم خدماتها في الملف النفسي سواء مفردة أو كجزء من الخدمات المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة مثل الأورام والروماتويد وكذلك للنازحين ومصابي الحروب الموجودين في مصر.

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وأكدت رئيس مجلس أمناء مرسال -في تصريحات لها- أنه يتم تقديم الخدمة بشكل منتظم وبناء على متابعة طبية من فريق متخصص ونخبة من الأطباء والأخصائيين النفسيين، وتقدم هذه الخدمة بشكل متكامل من متابعة طبية وصرف أدوية وحجز في مستشفيات الصحة النفسية بناء على ما يتطلبه وضع الحالة.

ونوهت بأن المؤسسة تقوم سنويا بتقديم خدمة الكشف لـ١٦٠٠ مريض وجلسات لحوالي ١٠٠٠ مريض وتقديم خدمات أدوية لـ٣٠٠ مريض بدون مساهمة وتقديم خدمة الحجز بإجمالي عدد أيام حجز ٣٠٠ ليلة حجز نفسي بمستشفيات الصحة النفسية مع توفير كافة احتياجات المريض أثناء الحجز.

 

ولفتت إلى أنه تم إضافة خدمة الدعم النفسي عن بعد (Online) للمساعدة في تقديم خدمة مميزة للمرضى لتتناسب مع متطلباتهم، وكذلك تقديم الخدمة في جميع انحاء الجمهورية وكذلك تقديم الدعم النفسي للمقيمين خارج مصر.

الدعم النفسي

وأوضحت أن المؤسسة تقوم بتقديم خدمة الدعم النفسي للأطفال الذين يتم علاجهم بمعهد الأورام بعد توقيع بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للأورام، حيث تقوم المؤسسة بتقديم الدعم النفسي للأطفال وذويهم أثناء رحلة العلاج وكذلك للفريق الطبي المتابع لهم بالمعهد عن طريق توفير طبيب نفسي متخصص وكذلك أخصائي نفسي لتقديم الجلسات الجماعية والفردية والعلاج بالفن.

هبة راشد التحالف الوطني مؤسسة مرسال الرعاية الصحية الأمراض المزمنة

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