محافظ أسيوط: تحسين مستوى الخدمة بمواقف سيارات الأجرة وبحث شكاوى المواطنين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى متابعته المستمرة لسير العمل وانتظام الخدمات المقدمة بمواقف السيارات من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية برؤساء المراكز ومسئولي المواقف سواء بمدينة أسيوط أو بالمراكز والعمل على تلافي أي سلبيات.

رفع الإشغالات بمحيط المواقف

وأشار محافظ أسيوط، إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة من المواقف والمرور والوحدات المحلية بالأحياء والمراكز والإشغالات لرفع الإشغالات والتعديات على محيط المواقف وضبط الخدمة داخل كل موقف ووضع حلول وبدائل مناسبة لكل المشكلات والتحديات التي قد تواجه أو تطرأ على الخدمة والتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه مع يسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وأشرف محمد حسن، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام.

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الموقف التنفيذي والجهود المبذولة لتطوير وإحلال وتجديد مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمراكز والقرى، وفقًا للإمكانات المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل بكل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وتنظيم العمل بكل المواقف لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمواطنين.

ووجَّه محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود لضمان الانسياب المروري المستمر ومنع الازدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة إلى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة والتأكيد على تطبيق تعريفة الأجرة دون أي محاولات لاستغلال المواطنين والتفاعل مع الشكاوي والتعامل الفوري معها على أن يتم تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين دون محاباة أو مجاملة وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون مع مسئولي التجمعات العمرانية الجديدة كمدينة ناصر الجديدة، فضلًا عن توسعات مدينة أسيوط الجديدة لمزيد من التنظيم بمنظومة النقل لتسهيل حركة المواطنين إلى المدينة وداخلها لجذب عدد أكبر من السكان وتشجيعهم على الإقامة بها لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وتوفير كل الخدمات الممكنة للمواطنين بتلك الأماكن.