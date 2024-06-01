السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 7 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى القاهرة

حملات أمنية
حملات أمنية

شنَّت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون، وتم ضبط عاطل له، معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 2 كيلو جرام من مخدر الاستروكس- عدد من الأقراص المخدرة- سيارة بدون ترخيص وأدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة كما تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض".

واستكملت الحملة جهودها بضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الاستروكس– ميزان حساس".

الأجهزة الأمنية حملة مكبرة ضبط الخارجين القانون عاطل معلومات جنائية

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