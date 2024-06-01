مجلس جامعة الإسكندرية يناقش سير امتحانات نهاية العام

ناقش مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، التي يؤديها 190 ألف طالب وطالبة موزعين علي 24 كلية ومعهد.

ووجَّه عمداء الكليات بضرورة توافر كل سبل الراحة التي تضمن سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، حتى انتهاء معظمها قبل عيد الاضحى المبارك، والبدء في اعمال التصحيح والكنترولات فور الإنتهاء من امتحان كل مادة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء فرع للجامعة الفنلندية بأرض الجامعة ببرج العرب، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة، لدراسة الجوانب التفصيلية المرتبطة بإنشاء الفرع ليكون مجمع أكاديمي لفروع دولية متكامل وذكي قادر على اجتذاب الطلاب المصريين والأجانب ويسهم في مسيرة التطوير والتنمية، وفقًا للرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي واستراتيجية مصر 2030، وانطلاقًا من التوجه الاستراتيجي لجامعة الإسكندرية بإنشاء فروع دولية لها بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

إنشاء قسم جراحة الأطفال بكلية الطب

كما وافق المجلس على إنشاء قسم جراحة الأطفال بكلية الطب واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ووافق على إنشاء برنامج "اقتصاديات الدواء" بكلية الصيدلة وهو ماجستير مهنى بينى يشترك فيه قسما الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير زراعة الأسنان، للدراسات العليا بكلية طب الأسنان بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء برنامج دكتوراة الاستعاضات في طب الأسنان، للدراسات العليا بكلية طب الأسنان بنظام الساعات المعتمدة.

وكرَّم المجلس الدكتور أحمد مصطفى مستشار رئيس الجامعة للشئون الصحية، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، متمنين له التوفيق والسداد.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة بوليتكنك بارى بإيطاليا لتأسيس شراكة مع بعض جامعات دول حوض البحر المتوسط في مجال الهندسة المدنية والبيئية والأراضي والبناء والكيمياء وغيرها، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الحقوق) ونقابة المحامين، والموافقة مبدئيا على اتفاقية التعاون المزمع إبرامها بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) وأكاديمية الفلاح لتعزيز الصحة بالمملكة العربية السعودية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية) ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

كما وافق المجلس على ترقية 25 عضوًا بهيئة التدريس، 10 إلى وظيفة أستاذ، و15 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 29 مدرسًا، ومنح 84 درجة دكتوراة، و100 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

جانب من اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

جانب من اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

جانب من اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية