اعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس "تويتر سابقًا" عن أهم الممارسات المطلوبة صحيًا لأداء مناسك الحج بيسر وصحة جيدة.

5 نصائح صحية لأداء مناسك الحج 2024 تستعرضها “الدستور” في السطور الآتية:

1- الانتظام في الوجبات الرئيسية

2- تجنب الأطعمة المخزنة لفترة طويلة

3- تفادي الأطعمة غير المعتادة

4- شرب كمية كافية من السوائل يوميًا

5- غسل اليدين قبل وبعد الأكل

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت عقوبات قانونية بحق المخالفين على الحج بدون تصريح، من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة، ويتم تطبيق العقوبات اعتبارًا من الثاني بشهر يونيو الجاري.

5 نصائح صحية لأداء مناسك الحج 2024

ما هي غرامة الحج بدون تصريح ؟

تقدر الغرامة المالية للحجاج بدون تصريح بنحو 10 آلاف ريال سعودي مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار، وترحيل المخالفين المقيمين إلى بلادهم، والمنع من دخول السعودية، بالإضافة إلى معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال ومصادرة وسيلة النقل البرية.

وكانت السلطات السعودية قد شددت على أداء فريضة الحج عبر تأشيرات معتمدة فقط، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع شركات وحملات وحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بتنظيم رحلات الحج بأسعار مغرية.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن بطاقة "نسك" الذكية للحجاج النظاميين لعام 1445-2024، إلزامية لكل من يريد دخول المشاعر المقدسة، سواء كان حاجًا أو من المنظمين الذين يديرون شئون الحجاج أو العمال، مشيرةً إلى أنه لا توجد استثناءات ومن يخالف هذا الإجراء يعرّض نفسه لعقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، موضحة أن بطاقة "نسك" الذكية، بإمكانها التمييز بين الحجاج النظاميين وغير النظاميين، وأن من لا يحمل البطاقة لا يمكنه دخول المشاعر المقدسة.

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