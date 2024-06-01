السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "زراعة الشيوخ": إنشاء منطقة حرة للحاصلات الزراعية خطوة مهمة لتعظيم التصدير

عبد السلام الجبلى
عبد السلام الجبلى

قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة لتصنيع الحاصلات الزراعية، بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، خطوة جديدة مهمة، لتعظيم العائد التصديرى من الإنتاج الزراعى.

أضاف الجبلي في تصريحات صحفية له اليوم، أن التوسع في مجال التصنيع الزراعي، لا بد أن يكون هدفًا استراتيجيًا أمام الحكومة حاليًا، وهو ما يستهدفه الرئيس السيسي، لا سيما أن البلاد تمتلك كل الموارد والمواد الخام اللازمة للتصنيع الزراعي.

 تابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن الحاصلات الزراعية المصرية تحتل مكانة جيدة عالميًا، وهو الأمر الذى يشجع علي ضرورة تعظيم حجم التصدير من خلال تحويل تلك الحاصلات إلى سلع مصنعة مطلوبة في الأسواق العالمية، بما يمثل إضافة قيمة جديدة للإنتاج الزراعى، ويعظم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه بالبلاد.

أشار إلى أن الفوائد المنتظرة من تلك المشروعات في مجال التصنيع الزراعي، كبيرة جدًا، في مقدمتها مضاعفة العائد الدولارى من التصدير الزراعى، بنفس حجم الإنتاج الزراعى الذى كان يتم تصديره في شكل حاصلات خام، وكذلك توفير فرص عمل جديدة وزيادة حجم الإنتاج المحلي وارتفاع معدل النمو.

 

تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كل الحاصلات الزراعية

وثمن الجبلي موافقة الحكومة علي ذلك المشروع الذى يهدف إلى إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كل الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج  المخصص للتصدير بعد تصنيعه، تماشيًا مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، وأنه لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملًا بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

أوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن ذلك كان السبب وراء تقدمه بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، والذى تمت مناقشته بالمجلس خلال الجلسات العامة مؤخرًا، للخروج بعدد من التوصيات لإرسالها للحكومة.

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