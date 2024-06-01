مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يونيو الجاري، وتستمر الوزارة في عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 22 من شهر يوليو.

روابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن روابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 وجاءت كالتالي:

رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024 من خلال الرابط



رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة اللغة الإنجلزية للثانوية العامة 2024 من هنا



رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2024 من هنا

رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024 هنا





رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة التاريخ للثانوية العامة 2024 من هنا





رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 من هنا





رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة اللغة الألمانية للثانوية العامة 2024 من هنا





رابط تحميل النموذج الاسترشادي لمادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024 من هنا

خطوات الوصول إلى الامتحانات الاسترشادية 2024

-الدخول على بوابة التعليم الإلكتروني.

-اختيار المرحلة التعليمية "الثانوية"

- تحديد السنة الدراسية "الصف الثالث الثانوى"

-اختيار "نماذج الاختبارات الاسترشادية" 2024

- اختيار المادة المراد النموذج الاسترشادى لها.

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