السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اندلاع حريق فى 4 محال تجارية بقرية شمال أسوان

موقع الحريق
موقع الحريق

نشب حريق فى 4 محال تجارية بقرية وادي خريت التابعة لمركز نصرالنوبة شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق أخرى.

 

تفاصيل حول الحريق 

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي الأجهزة المعنية بأسوان، بلاغًا يفيد باندلاع حريق فى 4 محال دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. 

جرى الدفع بسيارة إطفاء إلى محل البلاغ، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها إلى مناطق أخرى.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة وبالفحص تبين اندلاع النيران فى 4 محال تجارية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر، كان قد تمكن رجال الإنقاذ النهرى فى أسوان، من العثور على جثة شاب غرق أسفل كوبرى الخزان بالمدينة، وذلك بعد مرور 6 أيام على واقعة غرقه فى مياه نهر النيل.

وشيع أهالي قرية الكرور بمدينة أسوان، أمس، جثمان الشاب الغارق بعد العثور علي جثته في أعمال نهر النيل وموقع غرقه أسفل كوبرى خزان أسوان.

وانتابت أهالى قرية الكرور بمدينة أسوان حالة من الحز والآسى لفقدان واحدًا من شباب القرية والذي كان مشتهرًا بين الجميع بحسن الخلق والصفات الحسنة.

وتداول العديد من أهالى قرية الكرور بمدينة أسوان منشورات الدعاء والعزاء للشاب ابن قريتهم الذى لقى مصرعه غرقًا، وذلك عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتعبير عن حالة الحزن والأسى التي يشعرون بها بعد فقدانه.

وكان يرفق أهالى قرية الكرور مع منشورات الدعاء الصورة الأخيرة التى نشرها فى آخر لحظات حياته قبل أن يفارق الحياة غارقًا فى مياه النيل ورفق معها عبارة "الطرق الصعبة دائمًا تقودك إلى نهاية جميلة"، حيث أصبحت الصورة والعبارة المرفقة لها أخرى ذكرى تركها اللاعب فى قلوب محبيه وأبناء قريته.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية فى أسوان إخطارًا يفيد بلفظ شاب أنفاسه الأخيرة أسفل كوبري خزان أسوان، وبمجرد غرقه اختفت جثمانه فى أعماق نهر النيل نظرًا لأن موقع الغرق عميق وملىء بالصحور.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة التفاصيل حول واقعة الغرق وأجراء التحريات اللازمة حول الشاب، وتبين أن يدعى على ربيع، وهو طالب، ولاعب ناشئين نادى الهلال فى أسوان.

حريق 4 محال تجارية قرية وادى خريت مركز نصر النوبة الحماية المدنية أسوان

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