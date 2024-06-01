بركة النيل.. مسار العائلة المقدسة ومعجزات المسيح في مصر

لم تكن رحلة العائلة المقدسة إلي مصر، هى الوحيدة بين وقائع احتضان أرض مصر لأنبياء الله، فقد لاذ بها يوسف الصديق من ظلم إخوته، وعلي أرضها نمي وشب نبي الله موسي، لتكتمل بــ لجوء العائلة المقدسة لمصر طلبا للأمان والحماية.

طفولة السيد المسيح علي أرض مصر

في وقائع رحلة العائلة المقدسة إلي مصر الكثير من التفاصيل والتي كشفت عنها ــ بحسب الباحثة إيفا توني ــ بردية أثرية بجامعة كولون الألمانية ترجع إلي القرن الرابع الميلادي، تؤكد على أن السيد المسيح قضي طفولته في مصر والتي استمرت ثلاثة سنوات و11 شهرا. البردية مكتوبة باللغة القبطية.

معجزات السيد المسيح خلال رحلته لمصر

وتضيف “توني”: تبدأ رحلة العائلة المقدسة إلي مصر ببلدة “بسطة” وهناك شربوا من عين الماء فصار ماؤها شافيا لكل مرض ومن هناك ذهبوا إلي منية سمنود وعبروا النهر إلي الجهة الغربية وقد حدث وأن وضع السيد المسيح قدمه علي حجر فظهر فيه أثر قدمه فسمي المكان الذي فيه الحجر بالقبطي “بيخا إيسوس”، أي كعب يسوع.

ومن هناك اجتازوا غربا مقابل وادي النطرون فباركته السيدة العذراء لعلمها بما سيقام فيه من الأديرة المسيحية. ثم انتهوا إلي الأشمونين وأقاموا هناك أياما قليلة ثم قصدوا جبل قسقام وفي المكان الذي حلوا فيه من هذا الجبل شيد دير السيدة العذراء وهو المعروف بدير “المحرق” ولما مات هيرودوس ــ ظهر ملاك الرب ليوسف في الحلم أياض قائلا: “قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلي أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي” (متي 2. 20، 21).

فعادوا إلي مصر ونزلوا في المغارة والتي هي اليوم بكنيسة “أبي سرجة” بمصر القديمة واغتسلوا هناك من عين ماء فصارت مباركة ومقدسة من تلك الساعة ونمت بقربها شجرة بلسم وهي التي من دهنها الميرون المقدس لتكريس الكنائس وأوانيها، ومن هناك تواصلت رحلة العائلة المقدسة إلي مصر حتي وصلت إلي المحمة والتي تعني مكان الاستحمام وتقع في “مسطرد”، وسميت البلدة بذلك لأن السيدة العذراء مريم وجدت ينبوع ماء حممت منه السيد المسيح وغسلت ثيابها من ماء هذا الينبوع وأطلق علي هذا المكان “المحمة” حتي يومنا هذا.

وتلفت “توني” إلي أن: والكنيسة الحالية المقامة علي نفس المكان تسمي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد، ويرجع تاريخ تدشينها وتكريسها إلي القرن الثني عشر الميلادي. أما المنطقة المقام فيها الكنيسة فهي إحدي محطات رحلة العائلة المقدسة إلي مصر، مرت بها في طريقها وفيها أنبع السيد المسيح نبع ماء مازال موجودا حتي الآن.

شجرة مريم

وتمضي الباحثة إيفا توني في حديثها عن رحلة العائلة المقدسة إلي مصر لافتة إلي: اتجهت العائلة المقدسة إلي منطقة المطرية حيث شجرة مريم بالقرب من عين شمس، وهي في الأصل نشأت علي أنقاض مدينة هليوبوليس القديمة علي مقربة من مسلتها الشهيرة الباقية حتي الآن.

وذكر العالم الفرنسي “أميلينيو” مؤلف كتاب جغرافية مصر القبطية، أن اسم القرية الصغيرة وهي المطرية لم يذكر بالسنسكار إلا لسبب تلك الرحلة التي قامت بها العائلة المقدسة إلي مصر، فورد فيها ذكر مرورها بالمطرية واستراحتها واغتسالها من النبع الذي حلت عليه البركة والتقديس.