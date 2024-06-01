السبت 01 يونيو 2024
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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات بدراسات إسلامية بنات بالقرين وبورسعيد (صور)

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد أعمال الامتحانات

وسط متابعة دائمة ومستمرة من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ واصل الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على  أعمال الامتحانات بكليات فرع جامعة الأزهر للوجه البحري؛ حيث تفقد أعمال الامتحانات بكليتي دراسات بنات القرين، ودراسات بنات بورسعيد.

 

وخلال جولته استطلع آراء الطالبات حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهن عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات، واطمأن نائب رئيس الجامعة على اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، مشيدًا في ختام جولته بانضباط اللجان بالكليتين.

 

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات عقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا مع عمداء الكليات، والسادة وكلاء الكليات، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس؛ حيث تم بحث عديد من الملفات الخاصة بتطوير الكليتين وإحداث بعض التجديدات بهما، وجاء ذلك بحضور العمداء، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين.

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فى سياق آخر، تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، يرافقه الدكتور وليد صابر، مدير المكتب الفني، أعمال الامتحانات بكلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة في إطار متابعته الكليات خارج نطاق محافظة أسيوط، والتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات بالكليات، وتوفير الأجواء الملائمة للطالبات في أثناء الامتحانات.

ويأتى ذلك في إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إمام الشافعي، عميد الكلية، والدكتور عبد المنعم مهنى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على الالتزام بضوابط الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطالبات داخل اللجان، وإتاحة جميع سبل الراحة والأمان والدعم لهن، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما قام خلال الجولة باستطلاع آراء الطالبات حول طبيعة الامتحانات ومدى توافقها مع ما تم شرحه خلال المحاضرات.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد أعمال الامتحانات 
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