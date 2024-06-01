فى 15 نقطة.. أبرز تصريحات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والفني، عن أبرز تعليمات وإجراءات تنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والمقرر انطلاقها 10 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و22 يونيو للمواد الأساسية.

تصريحات الثانوية العامة

وفي 15 نقطة، لخص وزير التعليم كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة.

أبرز تصريحات وزير التعليم العالي:



١) 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة



٢) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات"



٣) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة



٤) أسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة

٥) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة



٦) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف



٧) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة

٨) أبلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني

٩) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة

١٠) حوكمت تحويلات طلاب الثانوية العامة

١١) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام

١٢) ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة وإلغاء التشعيب

١٣) الغشاش لا يحرم من الامتحانات لحين البت في أمره

١٤) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة

١٥) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة