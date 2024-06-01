السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى 15 نقطة.. أبرز تصريحات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم خلال
وزير التعليم خلال المؤتمر

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والفني، عن أبرز تعليمات وإجراءات تنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، والمقرر انطلاقها 10 يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و22 يونيو للمواد الأساسية.

 

وزير التعليم: كاميرات مراقبة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة

تصريحات الثانوية العامة 

وفي 15 نقطة، لخص وزير التعليم كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة.

أبرز تصريحات وزير التعليم العالي:


١) 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة


٢) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات"


٣) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة


٤) أسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة

٥) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة


٦) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف

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وزير التعليم: سنراعي أي نقاط خلافية بامتحانات الثانوية العامة خلال التصحيح


٧) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة

٨) أبلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني

٩) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة

١٠) حوكمت تحويلات طلاب الثانوية العامة

١١) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام

١٢) ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة وإلغاء التشعيب

١٣) الغشاش لا يحرم من الامتحانات لحين البت في أمره

١٤) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة

١٥) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة

 

للمواد خارج المجموع الدكتور رضا حجازي امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية لجنة النظام والمراقبة جروبات الغش الألكتروني طلاب الثانوية العامة مواد اللغات لطلاب الثانوية

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