السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة والامتحانات

دعاء التوفيق والنجاح
دعاء التوفيق والنجاح

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة والامتحانات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الأيام الماضية وذلك مع انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 وامتحانات الدبلومات الفنية 2024 في كافة محافظات الجمهورية وترقب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة والامتحانات

صيغ دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة والامتحانات الواردة في القرآن الكريم متعددة نعرض منها ما يلي قبيل أيام فقط من انطلاق امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدرساي الحالي 2023-2024 وهى كما يلي:-

اللهم أشرح لي صدري ويسر لي امري وأحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. (ما جاء على لسان سيدنا موسي).

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار. (ما جاء على لسان أهل الإيمان).

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أدعية للنجاح في الامتحانات للطلاب

جاءت أدعية للنجاح في الامتحانات للطلاب كما يلي:-

اللهم أرزقنا نجاحا في كل أمر من أمور الدنيا.. ونيلا لكل مقصد.. وأرزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك.. وانشر علي رحمتك.. وذكرني ما نسيت.. وأطلق به لساني.. وقوي به عزمي بحولك وقوتك.. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرحمين.

اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم.. أن تفتح لأدعيتنا الإجابة.. يا من إذا سأله المضطر أجاب.. يا من يقول للشئ كن فيكون.. قل لأحلامنا كوني.. اللهم ألهمني الصواب في الاجابة.. وبلغني أعلى المراتب في الدنيا والدين.. وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهم إني أستودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي ورده إلى عند حاجتي إليه.. ولا تنسيني إياه يا عليم.
 

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