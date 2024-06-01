السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكاى: ريال مدريد يجدد عقد مودريتش لمدة عام

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى توصل نادي  ريال مدريد إلى اتفاق مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الفريق لتجديد عقده.

وينتهي عقد الدولي الكرواتي مع الريال هذا الصيف، ويصبح لاعب حرًا يحق له الانتقال لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع مودريتش لتجديد عقده موسما آخر لينتهي في صيف 2024/ 2025.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليلعب ما يزيد على 530 مباراة مع ريال مدريد، مُتوجًا بدوري أبطال أوروبا 5 مرات.

ويحتضن استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، الليلة السبت 1 يونيو.

وتأهل ريال للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني، إذ تعادل معه 2-2 ذهابا في ألمانيا وتغلب عليه 2-1 في مدريد، فيما صعد بوروسيا دورتموند لنهائي الأبطال عقب تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (1-0).

ويسعى ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الـ15 في تاريخه، فيما يأمل بوروسيا دورتموند بقيادة مدربه إيدين تيرزيتش، في تحقيق لقبه الثاني منذ آخر لقب توج به في عام 1997.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس.

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

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