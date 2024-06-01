السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سيدة اقتحمت منزل عجوز وسرقت ذهبها في المطرية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات بتهمة اقتحام منزل جارتها العجوز لسرقة ما به من مشغولات ذهبية بمنطقة المطرية. 

 وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة، عن تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من سيدة عجوز وتقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرضها لواقعة سرقة مشغلاتها الذهبية من منزلها، حيث اتهمت سيدة منتقبة تقيم بذات الشارع محل البلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وتتبع خط سير قدوم وهروب مرتكبة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن ورائها سيدة منتقبة 51 ربة منزل ومقيمه دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ة ضبط المتهمة حال تواجدها بمسكنها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها  الواقعة على النحو المُشار إليه وأضافت، بأنه نظرًا لإقامتها بالشارع محل سكن المجني عليها، وعِلمها بإقامتها بمفردها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وهو ما دفعها للتوجه إلى مسكن المجني عليها وقامت بالاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بها على النحو المُشار إليه، كما ارشدت عن كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بمنزلها، وفور استدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة واتهمتها بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الأجهزة الأمنية اقتحام منزل مشغولات ذهبية إحدى السيدات التحريات الأولية قسم شرطة المطرية

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