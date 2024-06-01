السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتظام سير امتحانات "تمريض أسوان".. ولا شكاوى من الطلاب

الامتحانات بجامعة
الامتحانات بجامعة أسوان

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، لجان امتحانات الفرقة الثانية بالمعهد الفني للتمريض وطلاب الفرقة الثالثة بكلية التمريض؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات التي تسير بشكل منتظم ولا توجد شكاوى من الطلاب، وذلك بحضور المراقبين وأعضاء هيئة التدريس، وتحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة. 

من جهته، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التمريض بدأت تنتهي يوم 8 يونيو الجاري ويؤديها 1200 طالب وطالبة موزعين على الفرق الأربع بالكلية. 

كما تفقد امتحانات الفرقة الثانية لطلاب المعهد الفني تمريض والتي بدأت وتنتهي يوم 10 يونيو 2024 ويبلغ عدد طلاب المعهد 1000 طالب وطالبة موزعين على الفرقتين.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين أن كلية التمريض بجامعة أسوان تم إنشاؤها منذ عام (2012) والتي تضم (8) أقسام وهي تمريض باطني، وتمريض جراحة، وتمريض نساء وتوليد، وتمريض أطفال، وتمريض مسنين، بجانب تمريض صحة عامة، وتمريض إدارة مستشفيات،  وتمريض نفسي، وهى تعد من الكليات التي بها كثافة عالية من الطلاب وإقبال من طلاب الثانوية العامة نظرا لإتاحة فرص العمل للخريجين بسوق العمل.

الامتحانات بجامعة أسوان
الامتحانات بجامعة أسوان
الامتحانات بجامعة أسوان
الامتحانات بجامعة أسوان

الامتحانات بجامعة أسوان
الامتحانات بجامعة أسوان
جامعة أسوان امتحانات كلية التمريض معهد فني تمريض طلاب

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