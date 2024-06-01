السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 3 متهمين في "تنظيم الجبهة الإسلامية" لـ24 يونيو

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، لجلسة 24 يونيو لسماع الشهود.

صدر القرار  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

نتائج التحريات

تحريات قطاع الأمن الوطني كشفت تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.

وتبين من تحريات القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية، أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.

محكمة جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر استئناف مركز الإصلاح والتأهيل محاكمة 3 متهمين تنظيم الجبهة الإسلامية المستشار محمد السعيد الشربينى

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