السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: 10% من ذخائر الاحتلال الحية لا تنفجر

يوسف أبوكويك
يوسف أبوكويك

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، من خان يونس، إن الوضع الميداني في شمال قطاع غزة سُجل في ساعات الصباح الباكر غارات شنتها الطائرات الحربية على منطقة بلدة بيت حانون، بينما تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال المزيد من جثامين الشهداء بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من منطقة بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا الذي سجلت فيه دمارًا واسعًا جراء قيام آليات الاحتلال وطائراته على مدار 20 يوما بتنفيذ أعنف الغارات وكذلك التفجير الذي جرى لمعظم المربعات السكنية في مخيم جباليا.

وأضاف أبوكويك، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه نُقل جثمان لأحد الشهداء قبل أقل من ساعة من بلدة بيت لاهيا جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في هذه المنطقة؛ لذا كانت هناك جُملة من التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني التي طالبت المواطنين بعدم العبث بأي من الأجسام المشبوهة في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال نظرًا لأن بعض المؤسسات الدولية أشارت إلى أن 10% من الذخائر الحية التي يطلقها الاحتلال لا تنفجر عادة وتبقى هذه المخلفات تشكل خطر حقيقيًا على المواطنين الذين يعودون إلى منازلهم بعد انسحاب آليات الاحتلال.

وأوضح، أن هناك عددا من المصابين أيضا جراء الغارات التي استهدفت المحافظة الوسطى وتحديدًا منزل عائلة الشريف في المنطقة الغربية من مخيم البريج ومنزل آخر في بلوك أربعة وسط المخيم الذي تعرض ليلة الماضية لهاتين الغارتين، إضافة إلى أن المدفعية الإسرائيلية وبشكل متقطع استهدفت أقصى المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، وكذلك المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات.
 

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