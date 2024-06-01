السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يفجر المربعات السكنية وسط رفح

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن العملية البرية تتواصل في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، كما يواصل جيش الاحتلال القصف المدفعي على وسط وشرق المدينة مع تمركز آليات الاحتلال عند تبة زعرب ومنطقة مفترق زعرب، وهي المنطقة التي سجَّلت في الساعة الأخيرة اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال.

وأضاف أبو كويك، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن تفجير عبوة قالت إنها عبوة برميلية كبيرة بآلية إسرائيلية في منطقة تُعرَف بـ"أم رائد" شرق مدينة رفح جنوب القطاع، كما تقدمت آليات الاحتلال المتمركزة عند بوابة صلاح الدين باتجاه وسط المدينة، ومن ثم عادت مجددًا إلى بوابة صلاح الدين.

 

الاحتلال يواصل تفجير المربعات السكنية

وأوضح، أن ما يسمى بسلاح الهندسة الإسرائيلية يواصل تفجير بعض المربعات والمساكن في منطقة مخيم يبنى في الجنوب من وسط مدينة رفح، كما تمكَّن عدد من المواطنين من الوصول إلى المنطقة الجنوبية من تل السلطان، وهي المنطقة التي كان يوجد بها عدد من المصابين الذين لم تستطع سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم بعد إصابتهم جراء إطلاق طائرات (الكويت كابتر) النار باتجاههم، لكن هؤلاء جارٍ نقلهم عبر عربات تجرها الدواب وتوجَّه بها المواطنون نحو المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح وتحديدًا باتجاه المشفى الميداني الأمريكي.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية الاحتلال بوابة صلاح الدين رفح جنوب القطاع فصائل المقاومة المربعات السكنية

مواد متعلقة

مصدر رفيع المستوى: اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

الرقص يُعِّرض سامية جمال للتنمر في الصغر.. والسبب أبيها

ناقد: سامية جمال صاحبة البداية الأصعب في الوسط الفني

القاهرة الإخبارية: نتنياهو هو صاحب إفشال كل حلقات التفاوض في المرات السابقة

القاهرة الإخبارية: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل

القاهرة الإخبارية: الواقع الميداني لم يتغير بخطاب بايدن ومأساة غزة كما هي

القاهرة الإخبارية: الشارع الفلسطينى لا يراهن على الخطاب الأمريكى ولا على الموقف الإسرائيلى

وزير خارجية بريطانيا: وقف القتال فى غزة يمكن أن يتحول إلى سلام دائم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

بالصورة| انضمام محمد صلاح إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لـ بوركينا فاسو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني.. ونسبة النجاح

لعب ضد رونالدو ويعرفه لاعبو الأحمر.. من هو بديل محمد عبد المنعم فى الأهلى؟

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 على الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين