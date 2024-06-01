آخرهم وحيد حقانيان.. أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية خلفًا لإبراهيم رئيسى

تقدم وحيد حقانيان، عضو مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية خلفًا لإبراهيم رئيسي، الذي وافته المنية الشهر الماضي جراء حادث الطائرة المروحية التي كانت تقله رفقة مسئولين آخرين.

وحضر وحيد حقانيان، مساعد الشئون الخاصة للمرشد الأعلى، اليوم، إلى مقر وزارة الداخلية لتسليم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال إنه ينشط في الحزب "جمهوري إسلامي" الحاكم منذ أن كان في الـ18 من عمره، وعمل في الرئاسة ومكتب خامنئي طوال 45 عامًا، لهذا السبب فهو على دراية تامة بقضايا البلاد.

وينتهي تسجيل الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية يوم الإثنين المقبل، وقد بدأ التسجيل في 30 مايو الماضي، وسيتم نشر القائمة النهائية للمرشحين في 11 يونيو الجاري.

وستعقد الانتخابات المبكرة في إيران في أعقاب وفاة إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو رفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وستة آخرين.

أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

ومن بين أبرز المرشحين الآخرين سعيد جليلي، كبير المفاوضين السابق في المفاوضات النووية بين إيران والغرب، الذى أعلن لأول مرة عن ترشحه في 30 مايو الماضي، ويعتبر مقربًا من المرشد الأعلى علي خامنئي، وترأس مكتبه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويشغل حاليًا منصب أحد ممثلي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وسبق ودعا "جليلي" إلى موقف متطرف ضد الغرب، وكان منتقدًا رئيسيًا للاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى.

وسبق وترشح "جليلي" للرئاسة لأول مرة في عام 2013، واحتل المركز الثالث بأكثر من 11 في المائة من الأصوات، كما ترشح لانتخابات 2021 لكنه انسحب لصالح إبراهيم رئيسي.

وكان من بين الأسماء الكبيرة الأخرى التي تقدمت للترشح علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، الذي سجل ترشحه في 31 مايو، وسبق وتم استبعاد ترشحه، وهو السياسي المعتدل ويبلغ من العمر 65 عامًا، وكان من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2021.

ومن الأسماء المعروفة الأخرى التي تقدمت للترشح مصطفى كواكبيان، وهو سياسي إصلاحي ونائب لمدة فترتين، ومُنع من الترشح في انتخابات 2021.

وتتكهن وسائل الإعلام الإيرانية بأن مجموعة من الأسماء المحافظة البارزة والشخصيات الإصلاحية منخفضة المستوى قد تتقدم للترشح في الأيام القليلة المقبلة، ليصل حتى الآن عدد المرشحين للرئاسة إلى 10 أشخاص، آخرهم وحيد حقانيان.

مصير المشاركة فى انتخابات الرئاسة الإيرانية

وقال متحدث باسم مقر الانتخابات الإيرانية إن أكثر من 35 شخصًا تقدموا بطلبات ترشحهم منذ 30 مايو، لكن معظمهم لم يستوفوا المتطلبات.

ومنذ عام 2020 أجرت إيران انتخابات برلمانية ورئاسية مرتين، وكانت جميعها ذات نسبة إقبال منخفضة بشكل قياسي.

وفي الانتخابات الأخيرة، قيدت السلطات المجال الانتخابي من خلال استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين والإصلاحيين، الأمر الذي ربما ساهم في انخفاض نسبة الإقبال على التصويت، وكان هذا واضحًا بشكل خاص في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية عام 2021.