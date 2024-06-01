السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى العام الدراسى الجديد

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة وضعت- لأول مرة- مخصصات في الموازنة العامة، لصالح وزارة التربية والتعليم لللتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة شاملة لجميع المواد الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2025؛ لسد العجز في المدارس.

جاءت تصريحات الوزير، خلال لقاء مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، اليوم السبت، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية في مصر، إضافة إلى استعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي.

زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة

 وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لاهتمامه البالغ بملف التعليم فى مصر، وهو ما يظهر في زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة، التي وضعت الصحة والتعليم كأولوية.

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رضا حجازى: بناء الإنسان المصرى يعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة

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وزير التعليم: سنراعي أي نقاط خلافية بامتحانات الثانوية العامة خلال التصحيح

ولفت إلى أن مخصصات التعليم كانت تبلغ ١٦٠ مليار جنيه، وتم رفعها بموازنة 2024/ 2025 إلى ٢١٤ مليار جنيه، بسبة زيادة٣٠٪؜.

الرئيس عبدالفتاح السيسي 50 ألف معلم وزارة التربية والتعليم سد العجز في المدارس ملف التعليم فى مصر

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