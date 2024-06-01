وزير التعليم: التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى العام الدراسى الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة وضعت- لأول مرة- مخصصات في الموازنة العامة، لصالح وزارة التربية والتعليم لللتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة شاملة لجميع المواد الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2025؛ لسد العجز في المدارس.

جاءت تصريحات الوزير، خلال لقاء مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، اليوم السبت، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية في مصر، إضافة إلى استعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي.

زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لاهتمامه البالغ بملف التعليم فى مصر، وهو ما يظهر في زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة، التي وضعت الصحة والتعليم كأولوية.

ولفت إلى أن مخصصات التعليم كانت تبلغ ١٦٠ مليار جنيه، وتم رفعها بموازنة 2024/ 2025 إلى ٢١٤ مليار جنيه، بسبة زيادة٣٠٪؜.