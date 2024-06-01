السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير سياسي: مقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة لم يقدم جديدًا عن المقترح المصري

بايدن
بايدن

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنَّ المقترح الأمريكي حول وقف إطلاق النار في غزة، يعكس العديد من الدلالات، فهو لم يقدم جديدًا عما قدمه المقترح المصري من قبل، ولكن إسرائيل تعنتت برفضه، وكان يشتمل على 3 مراحل وينتهي بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب والعدوان، وعودة النازحين إلى أماكنهم وتبادل الأسرى وانسحاب قوات الاحتلال ورفض أي احتلال لغزة.

وأضاف سيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "كسترا نيوز"،  أن مقترح الإدارة الأمريكية عكس ما قدمته مصر في مقترحاتها الخاصة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، ودلالة ذلك هو قناعة الجانب الأمريكي بفشل الخيار العسكري وأنه لابد من إنهاء الحرب العبثية التي لم تحقق أية أهداف لإسرائيل وأضرت بالولايات المتحدة وإسرائيل التي باتت دولة منبوذة معزولة.

ضرورة وقف العدوان على غزة 

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن  مصر شددت على أهمية وضرورة وقف العدوان على غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي فهناك أزمات وتحديات، ولكن نتنياهو يصارع للدفاع عن موقفه لاستمرار الحرب، في تضارب وازدواجية شديدة.

خبير سياسي وقف الحرب بغزة مقترح بايدن العدوان نزيف الدم الحرب

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