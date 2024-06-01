السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"Dmc" تستعرض جهود الدولة للنهوض بالزراعة وتحقيق فائض للتصدير

نشرة dmc
نشرة dmc

سلطت قناة dmc، في نشرتها الإخبارية، الضوء على جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الزراعي، فمنذ عام 2014 أولت الدولة اهتماما كبيرا بالتنمية الزراعية، ووجهت كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج لخدمة أهداف التنمية.

وعكست الدولة المصرية أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل، حيث تركز الدولة على أولويات الاستثمار في قطاع الزراعة والري لتحقيق التواصل الأفقي والإنتاجي وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى خلق مجتمعات تنموية متكاملة.

ووفقًا لتقارير وزارة التخطيط، تقدر الاستثمارت الموجهة لأنشطة الزراعة للعام القادم بنحو 179 مليار جنيه، وتتضمن أولويات التنمية الزراعية التوسع في إنتاج المحاصل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والمحاصل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخضر والفواكه.

وتركز الدولة خلال العام المالي المقبل على التوصل لاتفاقية بإضافة نحو 750 ألف فدان، ليصل إجمال المساحات الزراعية إلى نحو 10 ملايين و750 ألف فدان بالمقارنة بنحو 10 ملايين فدان حاليًا، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية.

أوضحت وزارة التخطيط أن خطة وزارة الري للعام المالي المقبل تركز على تأهيل وتبطين الترع بطول يتجاوز 1000 كيلومتر لتحسين عملية الري في مليون و600 ألف فدان لمحافظات أسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والفيوم، إلى جانب تجديد 571 قنطرة.

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