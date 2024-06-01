السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الترم الثانى فى كلية البنات بالمنيا

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، يرافقه الدكتور وليد صابر، مدير المكتب الفني، اليوم السبت، أعمال الامتحانات بكلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة في إطار متابعته الكليات خارج نطاق محافظة أسيوط، والتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات بالكليات، وتوفير الأجواء الملائمة للطالبات في أثناء الامتحانات، ويأتى ذلك في إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور إمام الشافعي، عميد الكلية، والدكتور عبدالمنعم مهنى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

وخلال الجولة التفقدية اطمأن نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على الالتزام بضوابط الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطالبات داخل اللجان، وإتاحة جميع سبل الراحة والأمان والدعم لهن، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما قام خلال الجولة باستطلاع آراء الطالبات حول طبيعة الامتحانات ومدى توافقها مع ما تم شرحه خلال المحاضرات.

رئيس جامعة الأزهر يوجه رسالة لطلاب الشهادة الثانوية

 

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى

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