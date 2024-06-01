حملات توعوية للوقاية من "حمى الضنك" بمرسى مطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، خلال اجتماعه مع أعضاء حملة التوعية بمرض "حمى الضنك"، استمرار التوعية بالمرض والتعريف بأسبابه وأعراضه ومناطق انتشاره والتدابير الوقائية لتجنب انتشاره والسيطرة عليه، حيث يُعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية، التي تنتقل إلى الإنسان من خلال لدغات حشرة البعوض الحامل للفيروس، التي يزداد فيها انتشار الحشرات وخاصة البعوض، خاصة في القرى والتجمعات والنجوع التابعة للمركز.

حمى الضنك

وترأس رئيس مدينة مرسى مطروح، اجتماعًا مع لجنة التكليفات الرئاسية حيال مرض "حمى الضنك" بقرار من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رقم 17 لسنة 2024، بناءً على الكتاب الدوري رقم 279 لسنة 2023، الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين.

طرق الوقاية

وناقش رئيس المدينة، مهام اللجنة للوقاية من مرض "حمى الضنك" والمشكلة من مدير شؤون البيئة بالمدينة علي الجهيني، وممثلين من الموارد المائية والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريتي الصحة والزراعة، وجهاز النظافة وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمدينة مرسى مطروح.

وأكد جاب الله، اهتمام محافظ مطروح، بالتوعية ورفع مستوى الوعي حول مرض "حمى الضنك" والذي ينتقل من خلال لدغة أنثى "البعوضة الزاعجة"، حيث تتغذى تلك البعوضة على دم المريض المُصاب بالفيروس، وعند انتقالها للتغذي على دم شخص آخر، تنقل إليه الفيروس، وتؤكد الدراسات انتقال المرض من شخص لآخر من خلال لدغة "البعوضة" من الأم الحاملة للفيروس للجنين خلال فترة الحمل، وكذلك من الأم الحاملة للفيروس إلى الرضيع من خلال الرضاعة.

الندوات التثقيفية

وأشار إلى أن مجلس مدينة مرسى مطروح حريص مع الجهات المعنية، على إطلاق حملة توعوية كبرى حول مرض "حمى الضنك" من خلال النشر والتوعية، وعقد الندوات التثقيفية التي تسهم في توعية الأفراد بالأمراض التي تشكل خطورة على حياتهم، وذلك انطلاقًا من مسؤولية مجلس المدينة الاجتماعية تجاه المجتمع.

وأفاد مندوب الصحة باللجنة المُشكَّلة بأن مكاتب الصحة لم تسجل أو ترصد أي حالات مرضية حتى تاريخه، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها، زيادة حملات التطهير لصناديق القمامة وقيام شركة مياه الشرب بتطهير لخزانات مياه الشرب دوريًا، والتأكيد على المواطنين تغطية خزانات مياه الشرب الخاصة بالأهالي سواء الأرضية أو العلوية بالعمارات السكنية أو الآبار في الصحراء.

وتابع مندوب الصحة أن "حمى الضنك" تظهر أعراضه "حمى الضنك"، بعد حوالي 10 أيام من لدغة البعوضة المصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن أعراض الفيروس تشبه إلى حد كبير أعراض فيروس الانفلونزا، ولكن يزداد الأمر ليصل إلى حمى شديدة، صداع خلف العين، ألم شديد في العظام والمفاصل، وفي بعض الأحيان يصحب الأعراض قئ وطفح جلدي، وقد تصل لنزف دموي من الفم والأنف، ويتم التعرف عليها من خلال تشخيص المرض وتحليل الدم.

التوصيات

وركزت التوصيات على محاربة أماكن يرقات البعوض والتي يزداد وجودها في المياه الراكدة، وأن تقوم مدينة مرسى مطروح مع مديرية الصحة بزيادة حملات التوعية بالمرض، وضرورة تواجد فرق طبية من إدارات مكافحة العدوى بمديرية الصحة ورش صناديق القمامة والتجمعات، والتأكيد على تنبية شركة مياه الشرب للأهالي بغلق أغطية الخزانات العلوية والأرضية وتطهيرها باستمرار، مع ضرورة توسيع أعمال الرش بالمبيدات الحشرية بالتعاون مع مديرية الزراعة في كل المناطق التي ظهرت بها حالات إصابة والمناطق المجاورة لها.

جانب من الحملات التوعوية للوقاية من حمى الضنك بمرسى مطروح

جانب من الحملات التوعوية للوقاية من حمى الضنك بمرسى مطروح

جانب من الحملات التوعوية للوقاية من حمى الضنك بمرسى مطروح

جانب من الحملات التوعوية للوقاية من حمى الضنك بمرسى مطروح

جانب من الحملات التوعوية للوقاية من حمى الضنك بمرسى مطروح

جانب من الحملات التوعوية للوقاية من حمى الضنك بمرسى مطروح

جانب من الحملات التوعوية للوقاية من حمى الضنك بمرسى مطروح