"الحديث" يرسم الحزن على وجوه طلاب الأزهر فى أسوان: خارج توقعاتنا

تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعهد بنين إدفو الأزهري التابع لمنطقة أزهر أسوان، مساء اليوم السبت، حول امتحاناتهم فى مواد الفقه والحديث.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قسم "العلمي"، اليوم، امتحان مادة الفقه من الساعة الـ9 صباحًا واستغرقت مدة الامتحان ساعتين، ثم امتحان مادة الحديث من الساعة الـ11 ونصف واستمر الوقت نفس مدة المادة الأولي.

وحول امتحان مادة الفقه، تباينت آراء طلاب معهد بنين إدفو الأزهرى، هناك من يرى الامتحان جيدا وفى مستوى الطالب المتوسط وآخرون وجدوا صعوبة في الامتحان وبعض الجزئيات التى جاءت على عكس توقعاتهم نهائيًا.

بينما اتفق عدد كبير من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بذات المعهد، على صعوبة امتحان مادة الحديث، حيث ارتسمت ملامح الحزن على وجوه الطلاب نظرًا لعدم أدائهم فى الامتحان بشكل جيد.

وأضاف الطلاب لـ"الدستور"، أن امتحان الحديث جاء عكس توقعاتهم نهائيًا بالرغم من أنهم استعدوا للامتحان بشكل كبير، لكنه فى غاية الصعوبة.

وأوضح الطلاب أن امتحان مادة الحديث يحتوي على العديد من الجزئيات الصعبة، والوقت الذى تم تحديده للامتحان قليل جدًا بالنظر إلى كم الأسئلة، مشيرين إلى أنهم كانوا يحتاجون لوقت إضافي حتى يستطيعوا الانتهاء من كل الجزئيات المحددة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من التواريخ.

كان قد أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادات سيجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جهته، أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تيسيرا لأبنائنا الطلاب في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.